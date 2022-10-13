***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, İngiltere, İrlanda, Kolombiya, Malezya, Pakistan ve Ukrayna'dan Eylül ayında alınan sipariş tutarı toplam 16.044.083 TL'dir.2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Eylül ayı sonu itibariyle 121.558.071 TL'ye yükselmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071601BIST