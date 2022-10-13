***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 14:37
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, İngiltere, İrlanda, Kolombiya, Malezya, Pakistan ve Ukrayna'dan Eylül ayında alınan sipariş tutarı toplam 16.044.083 TL'dir.
2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Eylül ayı sonu itibariyle 121.558.071 TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071601
BIST
15:373.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 30,14
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
15:3718,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5937
En Düşük
18,5039
15:3717,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0361
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
15:37991,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,74
|Açılış
|: 991,05
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
988,37
BIST En Aktif Hisseler15:35
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|204.750.351
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|95.146.062
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|114.874.103
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|282.632.852
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|824.050.094
|% -9,93
|
|RODRG
|28,40
|7.839.247
|% -8,15
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,70
|5.281.349.571
|% 3,06
|
|SASA
|83,25
|1.594.564.330
|% 1,65
|
|PETKM
|14,76
|1.546.230.952
|% 0,75
|
|KCHOL
|50,05
|1.182.661.590
|% 0,30
|
|SISE
|28,62
|1.081.323.420
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,14
|825.155.994
|% 0,00
|
|ODAS
|8,32
|1.074.729.167
|% 6,80
|
|YKBNK
|8,34
|1.053.654.172
|% 1,71
|
|HUNER
|6,17
|824.050.094
|% -9,93
|
|ISCTR
|8,30
|908.195.678
|% 0,61
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5956
|% 0,17
|
|Euro
|17,9507
|17,9611
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,7058
|20,8097
|% 0,77
|
|Frank
|18,4010
|18,5119
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,13
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-15,23
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|4,00
|
|Tam
|6.736
|6.795
|2,00
|
|Yarım
|3.282
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-0,01
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50FADE
Yüzde 6.01 oranında artışla 10.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 722, 664 adet işlem
-
15:49EDATA
Yüzde 4.01 oranında artışla 17.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 005 adet işlem
-
15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, KOZAA
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 61 artarak (% 0.66 ) 3, 136
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, YAPRK, AZTEK, KLRHO, COSMO, ARASE, YEOTK, GESAN