***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'muzun 04.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında,1. Şirket'te Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaparken 04.09.2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hüseyin Arabul ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Mehmet Levent Hacıislamoğlu'nun istifalarının ayrı ayrı kabul edilmesine,2. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hüseyin Arabul yerine, Sami Aslanhan'ın, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,3. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Levent Hacıislamoğlu yerine ise, Osman Şahin Köşker'in, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,4. İş bu kararın Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191278BIST