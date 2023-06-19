***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımın Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.06.2023 tarihli 2023/015 nolu karar gereğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)EMKEL, TRAEMKEL91L6 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar25.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) %100 oranında arttırılarak 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanımına karar verilmişti.Ancak piyasa gelişmeleri gözönüne alınarak1- Yapılması planlanan arsa ve fabrika binası yatırımının ertelenmesine,2- Mevcut tesislerde gerçekleştirilebilecek yatırımların geliştirilerek üretime alınmasına,3- Beheri 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak yeniden belirlenmesine,4- Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla, daha önce karara bağlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. Maddesi gereğince bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un güncellenen ekli şeklinin onaylanmasına,5- Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın güncellenen ekteki şeklinin kabul edilmesine,6- Yukarıdaki maddeler doğrultusunda izahnamenin, Sermaye Artırımına Aracılık Hizmet Sözleşmesi'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun güncellenmesine,7- İşbu karar kapsamında yapılacak revizeler için Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer ARABUL ve Zeynep Ece ARABUL'un münferiden yetkili kılınmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 6.Madde 25.04.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159895BIST