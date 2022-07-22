***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.07.2022 11:00
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 20.06.2022 tarihli 2022/016 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047273
BIST
11:092.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,44
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.539
En Düşük
2.524
11:0917,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:0918,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:09980,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 980,56
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KLRHO
|16,28
|35.032.304
|% 10,00
|
|CANTE
|54,95
|25.264.034
|% 7,32
|
|TLMAN
|31,00
|19.899.348
|% 7,12
|
|ULUUN
|27,00
|252.282.352
|% 6,72
|
|EGEPO
|11,21
|7.005.669
|% 6,66
|
|UFUK
|93,75
|2.953.225
|% -5,21
|
|ORCAY
|17,81
|49.300.397
|% -4,45
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|OYAYO
|9,00
|617.323
|% -2,81
|
|TSGYO
|4,97
|10.717.837
|% -2,74
|
|THYAO
|51,85
|892.870.872
|% 0,48
|
|SISE
|21,54
|730.530.097
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,08
|265.828.307
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|264.309.678
|% -0,27
|
|ULUUN
|27,00
|252.282.352
|% 6,72
|
|EKGYO
|3,08
|265.828.307
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|264.309.678
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,37
|70.683.251
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|187.104.642
|% 3,84
|
|AKFGY
|2,39
|91.240.217
|% 5,29
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7469
|17,7550
|% 0,26
|
|Euro
|18,0248
|18,0403
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1096
|21,2154
|% -0,45
|
|Frank
|18,2609
|18,3709
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7094
|4,7331
|% 0,17
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|980
|981
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.646
|6.719
|-43,00
|
|Yarım
|3.238
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,04
|
Seans Raporu
11:09
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