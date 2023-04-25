***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.04.2023 09:34
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 25.04.2023 tarihli 2023/010 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140626
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
0
En Düşük
0
18:0519,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4182
En Düşük
19,3659
18:0521,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4914
En Düşük
21,3660
18:051.244,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.244,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.248,41
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 0,00
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4086
|19,4133
|% 0,05
|
|Euro
|21,4355
|21,4455
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,1484
|24,2695
|% -0,02
|
|Frank
|21,7746
|21,9058
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1589
|5,1847
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|3,59
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.052
|9.198
|6,00
|
|Yarım
|4.421
|4.497
|3,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.262
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,70
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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