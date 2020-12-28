***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/12/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosu ve karlılığı olumlu etkilenecektir.AçıklamalarEmek Elektirk Endüstrisi A.Ş. ile ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden adı belirtilmeyen bir müşterisi arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk Lirası karşılığı 16.400.000TL+ KDV tutarında mal üretimi ve teslim işi siparişi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılı içinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895179BIST