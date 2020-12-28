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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.12.2020 16:02



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosu ve karlılığı olumlu etkilenecektir.
Açıklamalar

Emek Elektirk Endüstrisi A.Ş. ile ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden adı belirtilmeyen bir müşterisi arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk Lirası karşılığı 16.400.000TL+ KDV tutarında mal üretimi ve  teslim işi siparişi imzalanmıştır. 
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılı içinde gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895179


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TKURU 229,90 2.324.059 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
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Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 0,57  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,01  
B. Petrol 51,36 51,36 0,02  
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