***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.12.2020 16:02
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosu ve karlılığı olumlu etkilenecektir.
Açıklamalar
Emek Elektirk Endüstrisi A.Ş. ile ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden adı belirtilmeyen bir müşterisi arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk Lirası karşılığı 16.400.000TL+ KDV tutarında mal üretimi ve teslim işi siparişi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılı içinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895179
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4197
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1666
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0643
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1777
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -8,74
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4125
|7,4197
|% -2,20
|
|Euro
|9,0417
|9,0643
|% -1,92
|
|Sterlin
|9,9420
|9,9918
|% -2,99
|
|Frank
|8,2987
|8,3486
|% -2,16
|
|Riyal
|1,9683
|1,9782
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-0,28
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-8,97
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,02
|