***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2023 11:51
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aylin Arabul tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126184
BIST
13:485.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -49,74
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4819,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4820,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0800
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:481.209,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.209,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:48
|CLEBI
|545,70
|50.891.715
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.286.404
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|47.862.049
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.116.341
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.062.628
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|968.021.279
|% -9,16
|
|ETYAT
|5,00
|3.048.233
|% -7,58
|
|ONCSM
|113,70
|76.829.333
|% -7,56
|
|BTCIM
|36,62
|45.587.217
|% -7,53
|
|ASTOR
|62,00
|6.115.753.890
|% -4,47
|
|KOZAL
|22,18
|2.875.513.551
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,27
|2.481.591.865
|% -3,06
|
|ASELS
|58,15
|2.181.318.609
|% 1,39
|
|THYAO
|128,10
|1.955.868.679
|% 1,26
|
|ISCTR
|14,27
|2.481.591.865
|% -3,06
|
|KOZAL
|22,18
|2.875.513.551
|% 7,88
|
|ASTOR
|62,00
|6.115.753.890
|% -4,47
|
|YKBNK
|10,22
|968.021.279
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,92
|562.766.444
|% -2,26
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0098
|19,0166
|% 0,01
|
|Euro
|20,3343
|20,3500
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,1383
|23,2543
|% 0,21
|
|Frank
|20,4183
|20,5414
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0469
|5,0722
|% 0,00
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,40
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,24
|
|Cumhuriyet
|8.144
|8.267
|5,00
|
|Tam
|8.129
|8.212
|226,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|-1,97
|