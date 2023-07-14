***EMKEL* *KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.07.2023 18:29
***EMKEL******KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EMKEL, KTLEV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMKEL.E ve KTLEV.E payları 17/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172403
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1689
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2137
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.647,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.647,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1555
|26,1891
|% 0,65
|
|Euro
|29,3757
|29,4421
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,1933
|34,3648
|% 0,26
|
|Frank
|30,2353
|30,4174
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9510
|6,9858
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,22
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.621
|10.844
|61,00
|
|Yarım
|5.311
|5.447
|30,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.724
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,98
|0,14
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA