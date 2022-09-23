***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 18 Ağustos 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 22 Eylül 2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065033BIST