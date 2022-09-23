***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 18:34
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Ağustos 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 22 Eylül 2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065033
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4151
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,3035
18:0517,9263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05976,04
En Yüksek
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|: -0,80%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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989,43
En Düşük
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|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
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|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
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|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
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|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,4065
|18,4151
|% 0,53
|
|Euro
|17,9120
|17,9263
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,0750
|20,1757
|% -2,29
|
|Frank
|18,7137
|18,8264
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8792
|4,9037
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-23,22
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.666
|6.781
|19,00
|
|Yarım
|3.241
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,39
|
|B. Petrol
|86,21
|86,21
|-4,25
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