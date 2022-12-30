***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.12.2022 18:13
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 29 Aralık 2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091571
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7159
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0344
|Açılış
|: 20,1200
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,41
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,91
|Açılış
|: 1.092,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|424.655.235
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.548.733
|% -5,35
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|HEKTS
|37,62
|397.160.807
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.012.880.141
|% 5,70
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|THYAO
|140,90
|7.161.800.169
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.301.363.944
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.256.593.384
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7073
|18,7159
|% 0,06
|
|Euro
|19,9443
|20,0226
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,5063
|22,6192
|% 0,00
|
|Frank
|20,2014
|20,3231
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
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|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
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|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
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