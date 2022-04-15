***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 18:47
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihine İlişkin Kararın Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, 7.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinin tadili hususu 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmış ve bu karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021270
BIST