***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 14:49
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Net Sıfır Yol Haritası"na yönelik hazırlanan sunum ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin sunum, film ve basın bülteni Şirketimiz internet sitesinde (www.erdemir.com.tr) de yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238422
BIST
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17:047.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,09
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0429,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0432,9776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:041.955,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.957,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:04
|MRSHL
|1.870,00
|229.664.497
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.135.721
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.350.055
|% 9,93
|
|BAYRK
|23,24
|55.764.902
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|16.772,50
|172.928.803
|% -9,97
|
|AVGYO
|9,19
|137.636.122
|% -9,90
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|PAMEL
|128,80
|97.089.180
|% -5,99
|
|THYAO
|246,50
|5.962.205.124
|% -1,36
|
|EREGL
|44,10
|5.177.754.375
|% -2,09
|
|ISCTR
|25,66
|5.116.948.762
|% -0,16
|
|AKBNK
|41,34
|4.197.954.904
|% 1,47
|
|KCHOL
|153,40
|3.854.571.551
|% 4,28
|
|ISCTR
|25,66
|5.116.948.762
|% -0,16
|
|YKBNK
|23,36
|3.218.219.892
|% -0,85
|
|EREGL
|44,10
|5.177.754.375
|% -2,09
|
|EKGYO
|8,13
|936.962.230
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,56
|510.469.784
|% 3,87
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9943
|29,9988
|% 0,13
|
|Euro
|32,9605
|32,9821
|% 0,29
|
|Sterlin
|37,9881
|38,1786
|% -0,11
|
|Frank
|34,9296
|35,1401
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9732
|8,0132
|% 0,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|922,54
|924,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,06
|1.004,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,99
|77,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,06
|2.029,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 29 artarak (% 0.30 ) 8, 591
-
17:19XU100
Endeks 7, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 75, 701.00 milyon TL de
-
17:19ALFAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 89.55 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 939, 662 adet işlem
-
17:18MEGMT
Yüzde 4.40 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 848, 314 adet işlem
-
17:17ANELE
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem