***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 3.500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0,07 0,070 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 NâmaB Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 3.499.999.999,93 3.499.999.999,930 100,00000 B Grubu B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 3.500.000.000 3.500.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.500.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2024 tarihli kararı ile 2026 yılına kadar müsaade edilmiş kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL olduğu göz önüne alınarak, halihazırda 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında, 3.500.000.000 TL artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklarımıza kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına, sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin ifası için Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252498BIST