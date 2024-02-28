***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2024 09:01
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 3.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0,07 0,070 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 Nâma
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 3.499.999.999,93 3.499.999.999,930 100,00000 B Grubu B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 3.500.000.000 3.500.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.500.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2024 tarihli kararı ile 2026 yılına kadar müsaade edilmiş kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL olduğu göz önüne alınarak, halihazırda 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında, 3.500.000.000 TL artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklarımıza kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına, sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin ifası için Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252498
BIST