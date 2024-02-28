Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2024 09:01
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 3.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0,07 0,070 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 Nâma
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 3.499.999.999,93 3.499.999.999,930 100,00000 B Grubu B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 3.500.000.000 3.500.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 3.500.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2024 tarihli kararı ile 2026 yılına kadar müsaade edilmiş kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL olduğu göz önüne alınarak, halihazırda 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında, 3.500.000.000 TL artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklarımıza kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına, sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin ifası için Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252498


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179 En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 86,10 440.116.317 % 200,00  
SONME 82,10 10.348.236 % 0,00  
OYAYO 33,28 8.992.909 % 0,00  
KSTUR 4.552,50 9.152.158 % 0,00  
MARKA 82,10 14.121.112 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1605 31,1703 % 0,09  
Euro 33,7661 33,7884 % -0,06  
Sterlin 39,3360 39,5333 % -0,10  
Frank 35,2625 35,4749 % -0,02  
Riyal 8,2835 8,3251 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,47 % 0,66  
Platin 887,80 889,26 % 0,66  
Paladyum 931,68 936,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,33 82,33 % 0,66  
Altın Ons 2.030,85 2.031,25 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru