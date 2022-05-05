***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:03
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026513
BIST
12:132.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 45,62
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.476
En Düşük
2.460
12:1314,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1292
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8620
En Düşük
14,7014
12:1315,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1167
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7764
En Düşük
15,6227
12:13904,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,02
|Açılış
|: 904,60
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CRDFA
|2,75
|26.198.176
|% 10,00
|
|IMASM
|18,15
|5.363.978
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.732
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.353.891
|% 9,96
|
|LIDER
|20,88
|80.510.158
|% -8,66
|
|TSPOR
|5,25
|105.878.465
|% -7,08
|
|DITAS
|26,68
|15.573.000
|% -7,04
|
|AKGRT
|3,19
|27.829.047
|% -5,34
|
|OYAYO
|7,42
|3.098.878
|% -4,99
|
|THYAO
|42,22
|1.194.441.839
|% 2,33
|
|SISE
|18,36
|835.462.539
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,64
|662.993.106
|% 3,17
|
|TUPRS
|249,20
|652.390.503
|% 6,40
|
|KOZAL
|177,90
|592.001.632
|% 3,31
|
|ODAS
|2,60
|413.511.077
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,96
|481.409.997
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,73
|217.414.978
|% 2,63
|
|AKBNK
|9,02
|483.980.753
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,54
|176.457.700
|% 2,31
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8572
|14,8626
|% 0,88
|
|Euro
|15,7672
|15,7794
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,5833
|18,6765
|% 0,19
|
|Frank
|15,1270
|15,2181
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9481
|3,9679
|% 0,89
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,98
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,05
|