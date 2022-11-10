***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 12:47
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079167
BIST
14:354.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 68,60
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:3518,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:3518,4929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1331
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:351.021,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.021,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ERCB
|114,40
|63.746.483
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|POLTK
|1.033,70
|16.721.193
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|242.499.590
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|13.464.255
|% -9,96
|
|GOLTS
|121,00
|132.656.572
|% -8,61
|
|ARASE
|179,30
|182.941.665
|% -8,52
|
|KLMSN
|16,88
|74.283.749
|% -8,26
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,80
|4.742.440.555
|% 0,54
|
|TCELL
|32,28
|2.582.440.402
|% 0,44
|
|ODAS
|9,84
|2.151.209.939
|% 0,51
|
|EREGL
|34,64
|2.149.519.780
|% -0,23
|
|ASELS
|38,04
|2.001.649.103
|% 0,79
|
|EKGYO
|5,22
|1.702.025.208
|% 3,16
|
|ODAS
|9,84
|2.151.209.939
|% 0,51
|
|PETKM
|14,47
|1.982.668.160
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,71
|1.912.558.806
|% 5,98
|
|YKBNK
|9,60
|1.232.274.891
|% 3,56
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5892
|% 0,01
|
|Euro
|18,4822
|18,5016
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,1328
|21,2388
|% 0,55
|
|Frank
|18,7323
|18,8451
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,13
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,18
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|-19,00
|
|Tam
|6.811
|6.860
|0,00
|
|Yarım
|3.319
|3.354
|0,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|-0,59
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 46 artarak (% 1.33 ) 4, 822
-
14:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TCELL, EREGL
-
14:48XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 53, 075.00 milyon TL de
-
14:48UNLU
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 080, 945 adet işlem
-
14:47GLCVY
Yüzde 4.88 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 729 adet işlem