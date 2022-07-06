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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

06.07.2022 16:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022-27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmemisinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi  ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili için, T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır. Saygıylarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042225


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Yarım 3.198 3.242 14,00  
Çeyrek 1.602 1.620 6,00  
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