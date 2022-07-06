***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.07.2022 16:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022-27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmemisinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili için, T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır. Saygıylarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042225
BIST
17:392.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 32,72
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3917,1981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2246
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3917,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0679
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:39970,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,43
|Açılış
|: 970,27
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KFEIN
|23,34
|53.532.597
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.629.278
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.368.209
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.229.269
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,17
|26.745.398
|% -8,31
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|38.830.842
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,40
|57.245.910
|% -4,52
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|EREGL
|26,66
|1.873.497.199
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|1.730.316.121
|% 1,62
|
|TUPRS
|246,40
|1.147.960.922
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,50
|1.067.043.515
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,76
|823.897.077
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,21
|575.410.298
|% 0,96
|
|TSKB
|2,04
|272.890.294
|% 5,15
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|ODAS
|2,79
|261.230.867
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1614
|17,1876
|% 1,26
|
|Euro
|17,4944
|17,5363
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,4324
|20,5349
|% 1,02
|
|Frank
|17,6730
|17,7794
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5733
|4,5962
|% 1,49
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,67
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.533
|6.630
|28,00
|
|Yarım
|3.198
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,76
|
Seans Raporu
17:37
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