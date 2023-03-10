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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

10.03.2023 18:29
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 yıllık Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122899


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 65,45 7.039.646 % 10,00  
ERCB 126,50 308.762.593 % 10,00  
BVSAN 54,75 407.292.913 % 9,98  
MARKA 8,05 29.192.391 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.894.611 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9609 18,9657 % 0,07  
Euro 20,2171 20,2300 % 0,79  
Sterlin 22,7748 22,8890 % 1,08  
Frank 20,5117 20,6353 % 1,46  
Riyal 5,0348 5,0601 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 29,92  
Altın Gr. 1.133 1.133 17,68  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.664 7.736 106,00  
Yarım 3.744 3.786 52,00  
Çeyrek 1.872 1.893 26,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,50 0,42  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,25  
B. Petrol 82,26 82,26 0,67  
Seans Raporu 18:05
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