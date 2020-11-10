***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
10.11.2020 13:53
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Daire
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kadıköy, 200
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üyeden Muaf
Toplam Satış Bedeli
4.000.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
4,25
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
10
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
15,28
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
101,23
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
13,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
99,64
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.11.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
350.000
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Karar verilmedi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Esra Çevik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/11/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikte İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.10.2020 / OZL-2020-0077
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KOZA GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3.650.000.-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporundan Yüksek Bedele Satılmıştır
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 10.11.2020 tarihinde yaptığı toplantıda 1) Şirketimizin sahip olduğu Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi Verda Park Residence N2 D:3 Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan Gayrimenkul'ü 4.000.000 TL + KDV toplamda 4.720.000 TL bedelle şirketimizin yönetim kurulu üyesi Esra Çevik'e peşin olarak satılmasına,
2) Şirketimizin söz konusu Gayrimenkul satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve
aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
1 - SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Nitelikteki
İşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme,
Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. ve Önemlilik Ölçütü
başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan
değerlendirme neticesinde
a) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin
Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının:%13,95 olduğu,
b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş
Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık Değerine
Oranının:%4,25 olduğu,
c) Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen
Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: % 2,99 olduğu,
tespit edilmiştir.
Hesaplanan oranların %50'den az olması nedeniyle, satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler
Tebliği'ndeki Önemlilik Ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem olmadığı
tespit edilmiştir.
2 - SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde Değerlendirme
Satın alan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle yapılan işlem bir ilişkili taraf işlemidir.
a) İşlem Tutarının (Varlığın Net Defter Değerinin Yüksek Olması Durumunda Net Defter
Değerinin), Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara Göre Varlık Toplamına Oranının:%15,29
b) Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Söz konusu Varlıktan Elde Edilen Karın Ortaklığın
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karına Oranının: olmadığı,
c) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş
Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Şirket Değerine
Oranının:%4,25 olduğu tespit edilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda satış işlemine konu
Gayrimenkul için değerleme raporu yaptırılmıştır.
Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu maddi duran varlık satış işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887747
BIST