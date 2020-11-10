***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDaireSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKadıköy, 200Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/11/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üyeden MuafToplam Satış Bedeli4.000.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)4,25Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)10Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)15,28Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)101,23Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)13,95İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)99,64Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.11.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı350.000Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiKarar verilmediVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafEsra ÇevikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/11/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikte İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası05.10.2020 / OZL-2020-0077Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKOZA GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3.650.000.-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporundan Yüksek Bedele SatılmıştırAçıklamalarYönetim Kurulumuz 10.11.2020 tarihinde yaptığı toplantıda 1) Şirketimizin sahip olduğu Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi Verda Park Residence N2 D:3 Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan Gayrimenkul'ü 4.000.000 TL + KDV toplamda 4.720.000 TL bedelle şirketimizin yönetim kurulu üyesi Esra Çevik'e peşin olarak satılmasına,2) Şirketimizin söz konusu Gayrimenkul satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş veaşağıdaki tespitler yapılmıştır.1 - SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Önemli Niteliktekiİşlemler Tebliği) Çerçevesinde Değerlendirme,Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. ve Önemlilik Ölçütübaşlıklı 6. maddesi kapsamında yapılandeğerlendirme neticesindea) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı DeğerininKamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının:%13,95 olduğu,b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük DüzeltilmişAğırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık DeğerineOranının:%4,25 olduğu,c) Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde EdilenGelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: % 2,99 olduğu,tespit edilmiştir.Hesaplanan oranların %50'den az olması nedeniyle, satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemlerTebliği'ndeki Önemlilik Ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem olmadığıtespit edilmiştir.2 - SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde DeğerlendirmeSatın alan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle yapılan işlem bir ilişkili taraf işlemidir.a) İşlem Tutarının (Varlığın Net Defter Değerinin Yüksek Olması Durumunda Net DefterDeğerinin), Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablolara Göre Varlık Toplamına Oranının:%15,29b) Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Söz konusu Varlıktan Elde Edilen Karın OrtaklığınSürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karına Oranının: olmadığı,c) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük DüzeltilmişAğırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Şirket DeğerineOranının:%4,25 olduğu tespit edilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği Çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda satış işlemine konuGayrimenkul için değerleme raporu yaptırılmıştır.Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu maddi duran varlık satış işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887747BIST