***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 16:12
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Franchise Direktörü Sayın Seyhan Eripek Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891447
BIST
17:251.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:257,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:259,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:25461,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,34
|Açılış
|: 461,65
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:25
|IDEAS
|11,22
|4.696.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.348.371
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.669.146
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.384.920
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|277.528.052
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.772.569
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,35
|9.938.857
|% -9,56
|
|PETKM
|4,66
|4.264.793.486
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,84
|1.769.224.192
|% 7,17
|
|TSKB
|1,94
|1.676.133.410
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,95
|1.324.223.122
|% 2,87
|
|SELEC
|15,13
|1.290.952.928
|% -9,24
|
|PETKM
|4,66
|4.264.793.486
|% 9,39
|
|TSKB
|1,94
|1.676.133.410
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.769.224.192
|% 7,17
|
|ZOREN
|2,78
|830.166.582
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,15
|491.410.101
|% -0,92
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7839
|7,7881
|% 0,21
|
|Euro
|9,4740
|9,4802
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,82
|
|Frank
|8,7243
|8,7769
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0701
|2,0805
|% 0,20
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,30
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|0,65
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|0,31
|
|Çeyrek
|739
|756
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|49,08
|49,08
|0,37
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:36ERBOS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 426 adet işlem
-
17:35TRCAS
Yüzde 6.90 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 091, 238 adet işlem
-
17:34DYOBY
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 245, 467 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 92 kaybederek (% -0.13 ) 1, 471
-
17:33DOHOL
Yüzde 5.66 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 619, 772, 995 adet işlem