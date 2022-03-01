***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 16:08
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2022 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz ile Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan 20 milyon TL' lık kredinin 18.900.000,00 TL' si yatırım teşvik kapsamında 1.100.000,00 TL' si yatırım teşvik kapsamı haricinde kullanılmış olup toplam 20 milyon TL şirket hesabımıza yatırılmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005767
BIST
16:171.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,32
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:1713,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0759
|Açılış
|: 13,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:1715,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0214
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:17859,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 8,59
|Açılış
|: 859,17
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ISGYO
|6,05
|189.565.189
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|61.365.138
|% -9,95
|
|KRSTL
|4,94
|23.938.261
|% -6,79
|
|PKENT
|359,90
|12.591.433
|% -5,69
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|PGSUS
|89,20
|307.000.226
|% -4,60
|
|THYAO
|24,92
|3.492.381.668
|% -2,73
|
|GARAN
|11,60
|2.735.604.334
|% 4,69
|
|EREGL
|32,62
|2.543.952.278
|% 4,95
|
|KRDMD
|12,03
|1.965.225.536
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,65
|1.705.775.546
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.705.775.546
|% 1,96
|
|GARAN
|11,60
|2.735.604.334
|% 4,69
|
|AKBNK
|7,07
|1.201.507.541
|% 0,57
|
|KRDMD
|12,03
|1.965.225.536
|% 2,56
|
|HUNER
|2,86
|435.846.622
|% 0,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9120
|13,9205
|% 0,55
|
|Euro
|15,5400
|15,5932
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,6195
|18,7128
|% 0,47
|
|Frank
|15,1169
|15,2079
|% 0,45
|
|Riyal
|3,7025
|3,7211
|% 0,54
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|10,98
|
|Altın Gr.
|858
|858
|7,60
|
|Cumhuriyet
|5.701
|5.787
|42,00
|
|Tam
|5.674
|5.817
|41,93
|
|Yarım
|2.742
|2.814
|20,29
|
|Çeyrek
|1.375
|1.407
|10,14
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|0,09
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,66
|