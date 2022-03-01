***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2022 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz ile Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan 20 milyon TL' lık kredinin 18.900.000,00 TL' si yatırım teşvik kapsamında 1.100.000,00 TL' si yatırım teşvik kapsamı haricinde kullanılmış olup toplam 20 milyon TL şirket hesabımıza yatırılmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005767BIST