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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2022 16:08
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 28.02.2022 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere   Şirketimiz ile Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan 20 milyon TL' lık kredinin 18.900.000,00 TL' si yatırım teşvik kapsamında 1.100.000,00 TL' si yatırım teşvik kapsamı haricinde kullanılmış olup toplam 20 milyon TL şirket hesabımıza yatırılmıştır.    Kamuya saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005767


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ISBTR 68.416,70 1.186.085 % 10,00  
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Altın Gr. 858 858 7,60  
Cumhuriyet 5.701 5.787 42,00  
Tam 5.674 5.817 41,93  
Yarım 2.742 2.814 20,29  
Çeyrek 1.375 1.407 10,14  
Gümüş.Ons 24,62 24,66 0,16  
Gümüş Gr. 10,99 11,01 0,09  
B. Petrol 104 104 5,66  
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