***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 14:00
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ESİN BELLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı Kutel Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. Sahibi Bağımsız Üye Değil
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2021 26.33 A-B
İZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.56
SEYHAN ERİPEK
14:031.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:038,3617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0325
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:0310,1396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:03498,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -7,81
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:03
|VAKKO
|13,75
|44.458.527
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|43.677.401
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.180.406
|% 9,81
|
|BMSCH
|6,44
|92.877.139
|% 9,15
|
|TKURU
|142,00
|2.187.558
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.481.320
|% -9,81
|
|CLEBI
|217,80
|48.926.542
|% -5,51
|
|MZHLD
|47,60
|1.999.985
|% -4,99
|
|THYAO
|14,76
|1.075.296.697
|% 1,17
|
|GARAN
|8,45
|544.585.169
|% -0,12
|
|FENER
|39,82
|413.536.295
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,26
|361.042.209
|% -0,44
|
|BOBET
|5,76
|360.899.154
|% 7,66
|
|YKBNK
|2,26
|361.042.209
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|310.978.537
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.075.296.697
|% 1,17
|
|BOBET
|5,76
|360.899.154
|% 7,66
|
|GARAN
|8,45
|544.585.169
|% -0,12
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3595
|8,3617
|% -0,39
|
|Euro
|10,1316
|10,1396
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,7594
|11,8184
|% -0,41
|
|Frank
|9,2718
|9,3277
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2230
|2,2341
|% -0,38
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,47
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,92
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-65,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-59,73
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-28,89
|
|Çeyrek
|795
|813
|-14,45
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|0,56
|
Seans Raporu
14:03
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14:19VAKKO
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