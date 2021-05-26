***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 09:13
***ETILR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ETILR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İzzettin Kaplan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938071
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
0
En Düşük
0
18:058,4395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
18:0510,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0229
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
18:05515,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 515,99
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|DNISI
|11,86
|7.700.561
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,11
|6.837.462
|% -3,44
|
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4342
|8,4395
|% -0,26
|
|Euro
|10,3358
|10,3458
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8851
|11,9447
|% -0,43
|
|Frank
|9,3694
|9,4258
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2385
|2,2498
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|6,32
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem