***ETILR* *KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.09.2020 09:14
***ETILR******KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873872
BIST
10:291.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:297,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4717
En Düşük
7,4364
10:298,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8288
En Düşük
8,7918
10:29463,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,64
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:28
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.131.751
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|43.191.217
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|4.700.323
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|KENT
|379,00
|3.135.856
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,30
|239.661.811
|% 8,59
|
|FENER
|44,66
|175.879.319
|% 9,68
|
|TSPOR
|6,36
|145.845.823
|% 7,43
|
|BJKAS
|3,95
|117.609.833
|% 7,92
|
|THYAO
|10,87
|111.063.638
|% 1,02
|
|GSRAY
|4,30
|239.661.811
|% 8,59
|
|EKGYO
|1,84
|76.561.779
|% 1,10
|
|BJKAS
|3,95
|117.609.833
|% 7,92
|
|YGYO
|0,94
|27.447.620
|% 2,17
|
|TSPOR
|6,36
|145.845.823
|% 7,43
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4685
|7,4723
|% 0,24
|
|Euro
|8,8238
|8,8310
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7780
|9,8270
|% -0,04
|
|Frank
|8,1056
|8,1545
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9850
|1,9949
|% 0,22
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,29
|