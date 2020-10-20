***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 11:12
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882531
BIST
13:591.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:597,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:599,3283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3299
En Düşük
9,2625
13:59483,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:59
|YESIL
|36,30
|9.315.760
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.471.194
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.431.555
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.265.547
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.428.264
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.968.869
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.079.215.518
|% 1,02
|
|GARAN
|7,52
|1.056.701.342
|% 0,27
|
|ASELS
|18,27
|605.172.262
|% 0,94
|
|SKBNK
|2,13
|590.614.204
|% 6,50
|
|ISFIN
|4,19
|502.067.952
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,13
|590.614.204
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|441.492.579
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|465.661.445
|% 7,69
|
|SISE
|6,93
|1.079.215.518
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,27
|190.611.087
|% 5,83
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8917
|7,8967
|% 0,23
|
|Euro
|9,3230
|9,3283
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1904
|10,2415
|% 0,22
|
|Frank
|8,6600
|8,7122
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0981
|2,1086
|% 0,23
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,25
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-7,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,85
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,79
|
|Çeyrek
|773
|790
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,04
|