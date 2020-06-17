***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 10:02
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851494
BIST
11:54110.937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,65
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:546,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:547,7106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:54378,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,43
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.148.063
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.415.018
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.467
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.316.864
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|DAGHL
|9,17
|1.858.898
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|33.810.027
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,34
|372.347.666
|% 3,93
|
|GARAN
|8,19
|281.755.844
|% -0,24
|
|ASELS
|32,36
|266.710.641
|% -0,49
|
|GUSGR
|4,39
|239.395.028
|% 3,54
|
|ODAS
|2,17
|194.214.396
|% 0,93
|
|IHLAS
|0,82
|112.156.701
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,93
|175.721.431
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|194.214.396
|% 0,93
|
|ADESE
|1,80
|153.130.695
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,58
|129.600.208
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5801
|8,6232
|% -0,05
|
|Frank
|7,1793
|7,2225
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,59
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-2,90
|
|Tam
|2.529
|2.546
|-3,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
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|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,40
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