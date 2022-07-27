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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2022 19:55
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Gentaş A.Ş. ile GBS Gentaş Birleşmesi için ilgililerin İnceleme Hakkı Kapsamında Belgelerin Sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.242.255,1 224.242.255,1 GENTS, TRAGENTS91C4
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 24.242.255,1 TL 0 TL 224.242.255,1 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.Yönetim Kurulunca GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San. A.Ş.'nin devir alınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin alınan 25 Temmuz 2022 tarih - 20 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Şirketimizin esas sözleşme tadil tasarısı, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 31/12/2021 tarihli finansallar, son üç yıllık finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve gayrimenkul değerleme raporları ile birleşmeye ilişkin diğer belgeler birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması halinde birleşmenin genel kurulun onayına sunulmasından önce 29/07/2022 tarihinden itibaren otuz gün süresince Şirket Merkezimiz olan Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mahallesi Mengen - BOLU adresinde ve Ankara Şubemiz olan Dolantı Sokak No-21 Siteler ALTINDAĞ-ANKARA adresinde , Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr. Adresinde ve www.gentas.com.tr internet adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.
İlgili ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Temmuz 2022 – 10626 sayılı 166. Sayfasında yayımlanmıştır.
Kamuya Saygı ile Duyurulur

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Revize Gentaş_GBS_Birleşme_Uzman_Kuruluş_Raporu_22.07.2022-KAP .pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048353


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