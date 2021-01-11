***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMR 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,00564223Bağımsız Denetim Ücreti8.489,19 on Yönetim Ücreti904.578,28 % 2,52532795Hisse Senedi Komisyonu40.503,9 % 0,11307549Tahvil Bono Komisyonu48,9 % 0,00013652Gecelik Ters Repo Komisyonu4.998,75 % 0,0139551Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.335,9 % 0,00652118Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00360969Türev Araçlar Komisyonu161.197,2 % 0,45001721Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.736,24 % 0,05230631TOPLAM GİDERLER1.159.777,02 % 3,237771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.820.230,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900822BIST