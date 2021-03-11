***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 253.788.813 217.556.094Satışların Maliyeti27 -209.175.781 -182.835.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.613.032 34.721.080BRÜT KAR (ZARAR)44.613.032 34.721.080Genel Yönetim Giderleri28 -11.187.872 -11.801.986Pazarlama Giderleri28 -30.437.353 -30.077.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 53.699.699 44.903.575Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -29.240.874 -65.108.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.446.632 -27.363.859Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 272.277 1.701.472Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -473.140 -175.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.245.769 -25.837.560Finansman Gelirleri31 15.621.530 3.880.097Finansman Giderleri31 -36.547.214 -21.274.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.320.085 -43.232.093Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.991.112 7.303.986Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -788.128 -2.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 2.779.240 7.306.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.311.197 -35.928.107DÖNEM KARI (ZARARI)8.311.197 -35.928.107Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 -173.254 -147.615Ana Ortaklık Payları35 8.484.451 -35.780.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.921.712 -9.703.681Dönem Karı (Zararı)8.484.452 -35.780.492Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 8.484.452 -35.780.492Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.547.982 -8.850.717Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 17 4.759.981 3.661.640Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler349.350 538.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 349.350 470.854Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.113Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.090.129 201.371Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -552.483 -584.674Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 1.642.612 786.045Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 -1.991.112 -5.945.743Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.339.634 -7.306.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler889.278 34.927.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.270.870 40.421.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 35 -29.321 -378.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.300.191 40.799.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.871.096 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.871.096Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8.216.477 -8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)13 8.216.477 -8.216.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -13.605.907 -11.468.568Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.939.817 -902.698Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.275.000 7.608.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 8.275.000 7.608.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 2.536.073 165.236Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-7.551.476 8.592.845Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)13 -7.551.476 8.592.845Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -49.367 275.038İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -49.367 275.038Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -1.346.173 315.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.954.694 -1.863.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 5.954.694 -1.863.606Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.921.712 -9.703.681YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.191.552 1.411.310Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 1.084.739Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.084.739Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.659.727 -818.698Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -5.595.353 -799.379Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -64.374 -19.319Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 3.383.436 2.230.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.279.323 25.042.947Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.109.934Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.109.934İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları1.054.967İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.054.967Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri36.279.323 22.030.424Kredilerden Nakit Girişleri7 36.279.323 22.030.424Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-152.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.009.483 16.750.576Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26 -17.348.467 -10.061.080NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.661.016 6.689.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 13.080.849 6.391.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 46.741.865 13.080.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 46.819.403 13.080.849Finansal Yatırımlar238.566 520.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri238.566 520.981Ticari Alacaklar66.994.576 70.265.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-35 509.666 480.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 66.484.910 69.785.101Diğer Alacaklar1.884.548 3.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.884.548 3.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13 8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları13 8.216.477Stoklar11 70.688.433 57.082.526Peşin Ödenmiş Giderler12 6.921.183 5.245.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.921.183 5.245.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33 216.951 272.370Diğer Dönen Varlıklar2.092.553 8.047.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25 2.092.553 8.047.247ARA TOPLAM195.856.213 162.734.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR195.856.213 162.734.984DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 0 3.101.021Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri10 3.101.021Diğer Alacaklar9 39.232 48.904İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.232 48.904Maddi Duran Varlıklar16 84.847.356 77.810.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 176.040 223.199Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 176.040 223.199Peşin Ödenmiş Giderler12 7.103.622 5.839.680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 7.103.622 5.839.680Ertelenmiş Vergi Varlığı33 16.891.806 14.066.470Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar33 14.365 14.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR109.072.421 101.104.093TOPLAM VARLIKLAR304.928.634 263.839.077KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.628.117 41.153.245Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.942.141 24.374.958Ticari Borçlar8 38.922.498 30.301.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 38.922.498 30.301.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 4.181.306 1.645.233Diğer Borçlar9 571.295 620.662İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 571.295 620.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 1.041.369 8.592.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.681.623 7.027.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.681.623 7.027.796Kısa Vadeli Karşılıklar1.616.663 1.529.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 701.943 591.690Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 914.720 937.905ARA TOPLAM105.585.012 115.245.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.585.012 115.245.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 88.264.877 38.731.259Uzun Vadeli Karşılıklar970.622 731.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 970.622 731.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.235.499 39.462.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER194.820.511 154.708.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.048.410 114.345.645Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.039.884 -12.258.198Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.455.704 17.619.134Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 186.195 349.625Yabancı Para Çevrim Farkları26 -41.495.588 -29.877.332Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.534 2.664.534Yasal Yedekler26 2.664.534 2.664.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -3.557.441 32.223.051Net Dönem Karı veya Zararı8.484.451 -35.780.492Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 -940.287 -5.214.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR110.108.123 109.130.723TOPLAM KAYNAKLAR304.928.634 263.839.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785Transferler648.878 3.843.841 -4.492.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.397 -10.061.080 -35.780.492 -45.873.969 -45.873.969Dönem Karı (Zararı)-147.615 -147.615Sermaye Arttırımı24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -1.352.445 -1.352.445Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.054.967 1.054.967 1.054.967Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Transferler-35.780.492 35.780.492Dönem Karı (Zararı)8.484.451 8.484.451 -173.254 8.311.197Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-163.430 -11.618.256 -11.781.686 4.447.889 -7.333.797Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.410 -940.287 110.108.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.311.197 -35.928.107DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-163.430 -31.587Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -209.526 -40.496Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.096 8.909Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 46.096 8.909Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.618.256 -10.061.080Yabancı Para Çevrim Farkları-11.618.256 -10.061.080Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)26 -11.618.256 -10.061.080DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.781.686 -10.092.667TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.470.489 -46.020.774Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 -245.288 -1.500.060Ana Ortaklık Payları34 -3.225.201 -44.520.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917735BIST