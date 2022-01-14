***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (% 87,50) artırılarak 150.000.000 TL‘ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Ekte sunulan İzahname'nin onaylanması için Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994125BIST