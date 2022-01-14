***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.01.2022 16:07
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (% 87,50) artırılarak 150.000.000 TL‘ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan İzahname'nin onaylanması için Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994125
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|QNBFL
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|1.296.741
|% 10,00
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|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
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|DARDL
|3,89
|249.245.805
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
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|DOBUR
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|10.720.930
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|818.457.687
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|EKGYO
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|667.641.638
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|
|KRDMD
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|YKBNK
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|699.231.540
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|THYAO
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|% -1,88
|
|AKBNK
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|553.563.815
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|16:06
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|18,6100
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|Frank
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|14,8966
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|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,26
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|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-24,73
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-11,96
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|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,98
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|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,09
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|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
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