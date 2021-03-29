***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 14:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 3.100 73,98 70,05 217.155 5,84 0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 10.000 11,17 10,95 109.500 2,94 0,26
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2.500 48,09 48,36 120.900 3,25 0,29
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 27.245 14,83 13,8 375.981 10,11 0,9
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 6,41 6,59 197.700 5,32 0,48
CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.500 15,38 15,43 115.725 3,11 0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.500 54,47 54,8 191.800 5,16 0,46
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 4.000 35,1 34,76 139.040 3,74 0,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 11.000 11,04 11 121.000 3,25 0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 5.325 72,15 72 383.400 10,31 0,92
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 4.363 41,14 34,94 152.443,22 4,1 0,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 9.500 14,05 12,66 120.270 3,23 0,29
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 200 637 648 129.720 3,49 0,31
Haberleşme
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 17.000 8,67 6,77 115.090 3,09 0,28
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 40.000 4,85 4,84 193.600 5,21 0,47
Sigorta Şirketleri
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 16.434 7,71 7,22 118.653,48 3,19 0,29
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.373 21,49 19,25 199.680,25 5,37 0,48
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 15.000 7,72 7,39 110.850 2,98 0,27
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 8.999 24,27 22,24 200.137,76 5,38 0,48
VERUS VERUS HOLDİNG A.Ş. 2.500 58,15 57,7 144.250 3,88 0,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.000 16,23 16,28 162.800 4,38 0,39
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkla