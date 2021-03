***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 3.100 73,98 70,05 217.155 5,84 0,52Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 10.000 11,17 10,95 109.500 2,94 0,26MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2.500 48,09 48,36 120.900 3,25 0,29Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 27.245 14,83 13,8 375.981 10,11 0,9KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 6,41 6,59 197.700 5,32 0,48CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.500 15,38 15,43 115.725 3,11 0,28Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.500 54,47 54,8 191.800 5,16 0,46ARCLK ARÇELİK A.Ş. 4.000 35,1 34,76 139.040 3,74 0,33Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUAKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 11.000 11,04 11 121.000 3,25 0,29İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 5.325 72,15 72 383.400 10,31 0,92MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 4.363 41,14 34,94 152.443,22 4,1 0,37Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 9.500 14,05 12,66 120.270 3,23 0,29DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 200 637 648 129.720 3,49 0,31HaberleşmeTTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 17.000 8,67 6,77 115.090 3,09 0,28DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 40.000 4,85 4,84 193.600 5,21 0,47Sigorta ŞirketleriANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 16.434 7,71 7,22 118.653,48 3,19 0,29Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.373 21,49 19,25 199.680,25 5,37 0,48SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 15.000 7,72 7,39 110.850 2,98 0,27TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 8.999 24,27 22,24 200.137,76 5,38 0,48VERUS VERUS HOLDİNG A.Ş. 2.500 58,15 57,7 144.250 3,88 0,35Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.000 16,23 16,28 162.800 4,38 0,39Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkla