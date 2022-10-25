***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:36
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073976
BIST
17:233.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,76
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:2318,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:2318,4961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1644
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:23989,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,81
|Açılış
|: 989,14
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SILVR
|28,60
|37.356.432
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.765.710.591
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.402.381
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.412.291
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.707.813
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.998.631
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|74.967.749
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.907.992
|% -9,95
|
|THYAO
|100,70
|5.598.194.519
|% 1,21
|
|SISE
|33,72
|4.003.350.222
|% 3,88
|
|AKBNK
|15,52
|3.133.830.832
|% 0,39
|
|SASA
|104,90
|2.946.450.967
|% 4,90
|
|ISCTR
|9,91
|2.691.218.798
|% 2,59
|
|TSKB
|3,19
|1.765.710.591
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,15
|1.194.598.933
|% 8,59
|
|EKGYO
|4,54
|2.277.391.153
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,54
|2.635.750.265
|% 1,81
|
|ISCTR
|9,91
|2.691.218.798
|% 2,59
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5823
|18,5916
|% 0,05
|
|Euro
|18,4879
|18,4961
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,2733
|21,3800
|% 1,71
|
|Frank
|18,5968
|18,7088
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% -0,01
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,96
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,93
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.677
|6.770
|1,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|2,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,07
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|0,87
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38KRGYO
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 911, 392 adet işlem
-
17:37PAPIL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 938, 710 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 03 artarak (% 0.16 ) 4, 357
-
17:36XU100
Endeks 3, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 74, 564.00 milyon TL de
-
17:36IZINV
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 18.78 lira fiyatla işlem gören hissede 540, 965 adet işlem