***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi4 - Şirket'in 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,9 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2019 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi,10 - Şirket'in 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,11 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,12 - SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,15 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 gsdde 2019 yılı olağan genel kurul ilan metni.pdf - İlan MetniEK: 2 gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.19.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in, 14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, oylama sonuçları ve kar dağıtım tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2019 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.3. Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiş olup bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.500,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 3.750,00 TL olması kararlaştırılmıştır.5. Şirket'in 2020 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.6. Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 125.000,00 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.7. Şirket'in 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.8. Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin aynen kabulüne karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 gsdde ogk 2019 yılı tutanak 140520.pdf - TutanakEK: 2 gsdde ogk 2019 yılı hazır bulunanlar listesi 140520.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 gsdde ogk 2019 toplantı sonuçları 140520.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845023BIST