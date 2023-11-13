Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.11.2023 18:35
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişk


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin T.C. Ticaret Başkanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.10.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 (İkiyüzEllimilyon) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GSDE-anasözleşme tadil metni-10.2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217613


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.568
Değişim :  -2,61% |  -203,04
Açılış :  7.784  
Önceki Kapanış :  7.771  
En Düşük
7.568 En Yüksek
7.786
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 10,45 12.566.029 % 10,00  
ATATP 65,45 55.872.472 % 10,00  
SANEL 19,16 19.520.291 % 9,99  
ARENA 29,06 67.686.704 % 9,99  
GRTRK 40,54 256.406.772 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,5650 28,6164 % 0,09  
Euro 30,6044 30,6334 % 0,04  
Sterlin 34,9970 35,1725 % -0,01  
Frank 31,5765 31,7667 % -0,02  
Riyal 7,5991 7,6372 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,29 22,33 % 0,66  
Platin 868,44 870,92 % 0,66  
Paladyum 981,69 989,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,72 82,72 % 0,66  
Altın Ons 1.946,28 1.946,51 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru