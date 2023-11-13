***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.11.2023 18:35
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin T.C. Ticaret Başkanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 (İkiyüzEllimilyon) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GSDE-anasözleşme tadil metni-10.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217613
BIST