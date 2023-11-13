***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin T.C. Ticaret Başkanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 (İkiyüzEllimilyon) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 GSDE-anasözleşme tadil metni-10.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217613BIST