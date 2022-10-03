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***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

03.10.2022 17:37
***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SLSBF.V
Sözleşme No
0A958C42001DBE33, 0A958C42001DBE38, 0A958C42001DBE3C, 0A958C42001DBFDE, 0A958C42001DBFE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/10/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066805


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BARMA 49,98 96.673.612 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.130.931.691 % 9,98  
ISCTR 8,27 1.571.791.315 % 9,97  
VAKBN 7,62 1.299.095.276 % 9,96  
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Riyal 4,9203 4,9450 % 0,21  
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17:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.685 23,39  
Altın Gr. 1.001 1.002 13,40  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.730 6.786 54,00  
Yarım 3.274 3.315 24,00  
Çeyrek 1.642 1.657 11,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 1,35  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 0,82  
B. Petrol 89,14 89,14 4,00  
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