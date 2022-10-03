***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.10.2022 17:37
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SLSBF.V
Sözleşme No
0A958C42001DBE33, 0A958C42001DBE38, 0A958C42001DBE3C, 0A958C42001DBFDE, 0A958C42001DBFE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/10/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066805
BIST
17:323.374
En Yüksek
|Değişim
|: 6,10%
|| 193,95
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.374
En Düşük
3.196
17:3218,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3218,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:321.007,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 19,13
|Açılış
|: 1.007,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.007,87
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|96.673.612
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.130.931.691
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.571.791.315
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.095.276
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.313.492
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.911.310
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|30.143.076
|% -6,78
|
|THYAO
|77,00
|6.057.416.938
|% 9,07
|
|SASA
|70,90
|3.264.724.111
|% 3,96
|
|ASELS
|31,32
|2.285.655.055
|% 6,89
|
|YKBNK
|7,77
|2.270.077.343
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.130.931.691
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,14
|2.001.414.303
|% 6,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.270.077.343
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,94
|454.085.387
|% 4,86
|
|HALKB
|7,67
|1.584.638.056
|% 9,89
|
|TSKB
|2,60
|513.634.320
|% 6,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5381
|18,5443
|% 0,23
|
|Euro
|18,2116
|18,2398
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8784
|20,9831
|% 1,33
|
|Frank
|18,7021
|18,8147
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9203
|4,9450
|% 0,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|23,39
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|13,40
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.730
|6.786
|54,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|24,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|1,35
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,82
|
|B. Petrol
|89,14
|89,14
|4,00
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45GARAN
Yüzde 9.93 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 118, 016 adet işlem
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17:44XU100
Endeks 3, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 94 üstünde . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
-
17:42TAVHL
Yüzde 9.69 oranında artışla 69.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 694 adet işlem
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 094, 045 adet işlem
-
17:40TAVHL
Yüzde 9.45 oranında artışla 68.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 220 adet işlem