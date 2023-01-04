***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.01.2023 10:30
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABSBY.V
Sözleşme No
0AA2A2810006FEED
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/01/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093019
BIST
10:165.619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,88
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.585
10:1618,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:1619,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0869
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:161.115,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.115,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.115,71
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:14
|EYGYO
|22,90
|4.037.362
|% 9,99
|
|TERA
|25,90
|124.046.457
|% 9,93
|
|VERUS
|116,60
|11.375.625
|% 8,36
|
|CEOEM
|21,46
|11.852.658
|% 7,19
|
|ADEL
|131,50
|18.586.846
|% 6,74
|
|MARTI
|6,08
|822.472
|% -9,93
|
|ULUFA
|8,37
|2.028.040
|% -7,00
|
|BRKVY
|30,36
|6.440.152
|% -4,95
|
|ARSAN
|12,13
|1.199.590
|% -4,86
|
|OZSUB
|16,85
|6.590.553
|% -4,53
|
|EKGYO
|9,63
|1.256.147.679
|% 2,23
|
|EREGL
|42,54
|903.751.717
|% 0,71
|
|KRDMD
|19,11
|734.848.938
|% 1,59
|
|THYAO
|147,10
|683.513.479
|% -0,20
|
|ENKAI
|35,60
|606.849.865
|% 1,60
|
|EKGYO
|9,63
|1.256.147.679
|% 2,23
|
|KRDMD
|19,11
|734.848.938
|% 1,59
|
|EREGL
|42,54
|903.751.717
|% 0,71
|
|PETKM
|20,22
|412.444.511
|% -1,27
|
|ENKAI
|35,60
|606.849.865
|% 1,60
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7289
|18,7450
|% 0,12
|
|Euro
|19,8410
|19,8614
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4166
|22,5290
|% 0,34
|
|Frank
|20,0301
|20,1507
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9684
|4,9933
|% 0,12
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|11,24
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,57
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.530
|7.599
|24,00
|
|Yarım
|3.647
|3.714
|11,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.857
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,09
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|-0,38
|