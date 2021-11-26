***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.11.2021 15:14
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih 59-1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-13022 sayılı yazısı çerçevesinde 29.11.2021 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979804
BIST
16:441.772
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -46,83
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:4412,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3395
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:4413,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 0,4744
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:44712,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 22,33
|Açılış
|: 712,63
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ARMDA
|63,25
|4.373.151
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.386.893
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.788.202
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.738.429
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.290.490
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.110.701.374
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|623.559.868
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.793.784
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,58
|389.125.781
|% -9,90
|
|THYAO
|16,91
|3.110.701.374
|% -9,96
|
|SASA
|39,76
|1.535.186.025
|% 1,58
|
|GARAN
|11,48
|1.418.341.494
|% -2,21
|
|HALKB
|5,02
|1.161.876.540
|% -4,38
|
|YKBNK
|3,20
|1.157.756.346
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.157.756.346
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,21
|712.819.275
|% 0,00
|
|HALKB
|5,02
|1.161.876.540
|% -4,38
|
|THYAO
|16,91
|3.110.701.374
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|267.074.883
|% 0,60
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3090
|12,3362
|% 2,80
|
|Euro
|13,9058
|13,9407
|% 3,51
|
|Sterlin
|16,3224
|16,4042
|% 2,40
|
|Frank
|13,1993
|13,2788
|% 3,36
|
|Riyal
|3,2604
|3,2768
|% 2,24
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|17,70
|
|Altın Gr.
|712
|713
|22,36
|
|Cumhuriyet
|4.728
|4.800
|180,00
|
|Tam
|4.678
|4.801
|153,12
|
|Yarım
|2.261
|2.322
|74,07
|
|Çeyrek
|1.134
|1.161
|37,03
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,10
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-4,30
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -60, 75 kaybederek (% -3.08 ) 1, 911
-
16:57XU100
Endeks 1, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 52 altında . İşlem hacmi 27, 134.00 milyon TL de
-
16:53CELHA
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 082 adet işlem
-
16:52XU100
Endeks 1, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 45 altında . İşlem hacmi 26, 940.00 milyon TL de
-
16:52LUKSK
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 948 adet işlem