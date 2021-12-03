***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.12.2021 10:52
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimleri
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 30/11/2021 – 02/12/2021 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980820
BIST
12:101.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 29,34
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
12:1013,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1510
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8250
En Düşük
13,5361
12:1015,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1091
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6303
En Düşük
15,3327
12:10783,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,66
|Açılış
|: 783,08
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,52
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.172.342
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|16.330.816
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,74
|71.979.529
|% -8,16
|
|KUTPO
|97,25
|86.182.047
|% -7,29
|
|THYAO
|19,22
|1.529.821.303
|% 5,32
|
|KRDMD
|9,42
|745.066.320
|% 0,75
|
|PETKM
|8,18
|568.007.132
|% 0,12
|
|EREGL
|24,12
|526.871.643
|% 3,08
|
|GARAN
|11,67
|482.856.023
|% 0,17
|
|TSKB
|1,58
|345.006.349
|% 5,33
|
|SKBNK
|1,20
|154.671.660
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,42
|308.758.857
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,36
|208.400.893
|% 0,00
|
|THYAO
|19,22
|1.529.821.303
|% 5,32
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8112
|13,8143
|% 1,11
|
|Euro
|15,5996
|15,6179
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,2507
|18,3423
|% 0,50
|
|Frank
|14,9047
|14,9944
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6645
|3,6829
|% 0,69
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-0,49
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,28
|
|Cumhuriyet
|5.175
|5.249
|91,00
|
|Tam
|5.147
|5.282
|99,20
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|47,99
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|2,11
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:21HEDEF
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 170 adet işlem
-
12:19PAGYO
Yüzde 9.03 oranında artışla 8.45 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 982 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 83 artarak (% 1.53 ) 2, 051
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
-
12:17XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 11, 983.00 milyon TL de