***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.01.2022 11:24
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/01/2022 - 13/01/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993848
BIST
11:312.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,71
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:3113,5706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:3115,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0140
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:31794,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,64
|Açılış
|: 794,68
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:29
|PKENT
|350,60
|27.965.009
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,20
|90.790.849
|% 8,23
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,30
|5.406.918
|% -5,93
|
|ERCB
|55,35
|8.975.731
|% -5,55
|
|THYAO
|28,88
|1.861.102.763
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,28
|1.206.987.378
|% -0,52
|
|EREGL
|31,34
|518.243.540
|% -0,89
|
|KOZAL
|131,20
|470.425.611
|% 2,50
|
|SISE
|15,15
|463.832.600
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,39
|303.824.400
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,28
|1.206.987.378
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,75
|343.114.370
|% -1,57
|
|THYAO
|28,88
|1.861.102.763
|% 0,35
|
|TSKB
|1,56
|62.988.965
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5584
|13,5706
|% -0,08
|
|Euro
|15,5495
|15,5676
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,5102
|18,6030
|% -0,22
|
|Frank
|14,7965
|14,8857
|% -0,29
|
|Riyal
|3,5917
|3,6098
|% -0,44
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,31
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,02
|
|B. Petrol
|84,85
|84,85
|0,38
|