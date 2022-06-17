***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 10:50
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 10.06.2022-16.06.2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037861
BIST
10:492.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,28
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:4917,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0236
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:4918,2095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0657
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:491.029,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.029,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:49
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|SANEL
|6,71
|3.544.639
|% 8,93
|
|KMPUR
|33,70
|55.030.926
|% 8,37
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|TSGYO
|5,23
|36.252.531
|% 6,95
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,00
|80.012.925
|% -4,07
|
|TETMT
|244,00
|3.178.226
|% -3,94
|
|DAGI
|3,45
|5.833.640
|% -3,09
|
|DOAS
|77,45
|52.255.913
|% -3,01
|
|SISE
|21,56
|539.564.909
|% 2,37
|
|THYAO
|47,32
|503.880.996
|% -0,04
|
|SASA
|45,04
|456.972.904
|% -0,88
|
|EREGL
|29,22
|408.982.315
|% 0,07
|
|KOZAL
|185,50
|294.575.156
|% 3,29
|
|PRDGS
|2,94
|263.623.530
|% 6,52
|
|ODAS
|2,98
|123.586.265
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,56
|76.480.693
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,91
|113.393.444
|% 0,26
|
|SISE
|21,56
|539.564.909
|% 2,37
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3079
|17,3219
|% 0,14
|
|Euro
|18,2026
|18,2095
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,2459
|21,3525
|% -0,28
|
|Frank
|17,8942
|18,0020
|% 0,38
|
|Riyal
|4,6021
|4,6252
|% 0,10
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-8,38
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.809
|6.914
|-52,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,00
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,72
|