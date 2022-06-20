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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

20.06.2022 19:34
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Konu: Goldman Sachs International tarafından 20/06/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin  üstleneceği 21/06/2022 tarihinde  BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının  satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.  Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
 Ünlü Menkul Değerler A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038332


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.205,50 193.608.770 % 10,00  
CLEBI 294,90 177.741.711 % 10,00  
OLMK 12,54 31.613.716 % 10,00  
ORMA 31,46 986.900 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.890.900 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3151 17,3259 % 0,01  
Euro 18,1800 18,2187 % 0,18  
Sterlin 21,1357 21,2417 % 0,10  
Frank 17,8102 17,9175 % 0,16  
Riyal 4,6024 4,6255 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.840 -0,80  
Altın Gr. 1.022 1.022 -2,72  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.774 6.896 -70,00  
Yarım 3.326 3.373 -34,00  
Çeyrek 1.666 1.686 -17,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,64 -0,07  
Gümüş Gr. 12,01 12,03 -0,06  
B. Petrol 114 114 1,15  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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