***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.07.2022 15:34
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International – 26/07/2022 tarihinde ihraç edilen Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu - Düzeltme
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-23958 sayılı yazısı çerçevesinde 26/07/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarından Petkim payına dayalı PESBA kodlu alım varantının kullanım fiyatında yapılan düzeltme sonrası Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047757
BIST
16:482.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,41
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:4817,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0861
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:4818,2000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1100
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,3100
En Düşük
18,1650
16:48987,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,60
|Açılış
|: 987,67
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KAPLM
|64,90
|19.527.275
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.726
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.231.004
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.866.733
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.120.122
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,80
|3.603.972
|% -5,20
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,40
|16.056.470
|% -4,39
|
|THYAO
|49,30
|3.239.372.213
|% -0,48
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.365.477
|% 1,89
|
|GARAN
|15,12
|1.010.390.416
|% -3,39
|
|YKBNK
|4,74
|975.290.978
|% -1,46
|
|SISE
|21,02
|881.960.309
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.365.477
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|501.478.215
|% 6,04
|
|TSKB
|2,47
|513.407.201
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,74
|975.290.978
|% -1,46
|
|ODAS
|3,75
|490.051.331
|% -1,06
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8485
|17,8582
|% 0,48
|
|Euro
|18,1900
|18,2000
|% -0,60
|
|Sterlin
|21,3762
|21,4834
|% 0,09
|
|Frank
|18,4580
|18,5692
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7382
|4,7620
|% 0,45
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|0,39
|
|Altın Gr.
|988
|988
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.663
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.247
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,21
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,66
|