***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.08.2022 10:05
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 05/08/2022-11/08/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054927
BIST
12:592.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,77
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5917,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5918,4964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:591.032,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.032,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.515.779
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.311.979
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.561.668
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.822.542
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,80
|13.304.374
|% -9,83
|
|KZBGY
|28,90
|25.467.397
|% -7,96
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.002.219
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,11
|43.247.458
|% -6,12
|
|THYAO
|62,90
|3.668.045.657
|% 2,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,86
|909.595.174
|% -1,16
|
|AKBNK
|10,30
|894.020.825
|% 2,28
|
|GARAN
|18,15
|827.511.881
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|ODAS
|4,01
|671.214.031
|% 2,04
|
|VAKBN
|4,63
|625.476.737
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|508.824.624
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,64
|386.958.205
|% -0,27
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9607
|% 0,13
|
|Euro
|18,4872
|18,4964
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,7593
|21,8685
|% -0,34
|
|Frank
|18,9894
|19,1038
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7682
|4,7922
|% 0,09
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.920
|6.970
|-22,00
|
|Yarım
|3.372
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,66
|