***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu : Goldman Sachs International Varant Satış İptali hkGoldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen ve 26/09/2022 tarihinde işlem görmeye başlayan yatırım kuruluşu varantlarından VODAFONE (VODFN) payına dayalı varantların fiyat adımının 0,01TL/ çarpanının ise 0,01 olması nedeniyle kotasyon fiyatlamasında sorun yaşanmakta olup söz konusu varantların fiyatlanması ve satışının yapılmasının hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı öngörülmüş ve VODFN payına dayalı varantların satışından vazgeçilmiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği ‘nin 8'inci madde (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin ve söz konusu varantların işleme kapatılmasını içeren başvurunun Borsa İstanbul A.Ş'ne yapılması sağlanmıştır.Bilgilerinize sunulur.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065354BIST