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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

26.09.2022 18:29
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Konu :  Goldman Sachs International Varant Satış İptali hk
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı  çerçevesinde  23/09/2022 tarihinde ihraç edilen ve 26/09/2022 tarihinde işlem görmeye başlayan yatırım kuruluşu varantlarından  VODAFONE (VODFN)   payına dayalı varantların fiyat adımının 0,01TL/ çarpanının ise 0,01 olması nedeniyle kotasyon fiyatlamasında sorun yaşanmakta olup söz konusu varantların fiyatlanması ve satışının yapılmasının hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı öngörülmüş ve VODFN payına dayalı varantların satışından vazgeçilmiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği ‘nin  8'inci madde  (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin   ve  söz konusu varantların işleme  kapatılmasını içeren başvurunun  Borsa İstanbul A.Ş'ne  yapılması sağlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunulur.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065354


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