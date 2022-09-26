***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.09.2022 18:29
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs International Varant Satış İptali hk
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde 23/09/2022 tarihinde ihraç edilen ve 26/09/2022 tarihinde işlem görmeye başlayan yatırım kuruluşu varantlarından VODAFONE (VODFN) payına dayalı varantların fiyat adımının 0,01TL/ çarpanının ise 0,01 olması nedeniyle kotasyon fiyatlamasında sorun yaşanmakta olup söz konusu varantların fiyatlanması ve satışının yapılmasının hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı öngörülmüş ve VODFN payına dayalı varantların satışından vazgeçilmiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği ‘nin 8'inci madde (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin ve söz konusu varantların işleme kapatılmasını içeren başvurunun Borsa İstanbul A.Ş'ne yapılması sağlanmıştır.
Bilgilerinize sunulur.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065354
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0244
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05970,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,18
|Açılış
|: 970,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4576
|18,4731
|% 0,32
|
|Euro
|17,7796
|17,8214
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,7440
|19,8430
|% -0,92
|
|Frank
|18,5383
|18,6500
|% -0,75
|
|Riyal
|4,8945
|4,9190
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-7,87
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.629
|6.723
|-39,00
|
|Yarım
|3.225
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de