***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.11.2022 08:04
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 28/10/2022-03/11/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076708
BIST
18:004.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0018,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1004
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
18:00986,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,73
|Açılış
|: 986,14
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
987,04
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISBIR
|73,70
|8.276.257
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.083.573
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.929.014
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.899.752
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.954.786
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.985.204
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|131.786.230
|% -9,94
|
|SMRTG
|84,00
|216.142.873
|% -8,70
|
|CMBTN
|396,90
|63.816.600
|% -8,06
|
|CMENT
|60,05
|1.794.437
|% -7,90
|
|THYAO
|101,80
|10.681.513.421
|% 0,99
|
|TUPRS
|407,50
|5.357.750.708
|% 3,16
|
|ASELS
|34,50
|4.711.931.817
|% -3,85
|
|SASA
|135,90
|4.492.515.199
|% 7,52
|
|PETKM
|13,91
|2.704.708.238
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,53
|1.800.369.734
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,70
|2.658.687.090
|% -3,01
|
|YKBNK
|8,76
|2.414.411.523
|% -1,79
|
|TSKB
|3,03
|621.629.966
|% -2,88
|
|ODAS
|8,66
|1.730.193.463
|% 2,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6357
|% 0,11
|
|Euro
|18,2199
|18,2781
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,8549
|20,9595
|% 0,71
|
|Frank
|18,3690
|18,4796
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,24
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,47
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.641
|6.713
|79,00
|
|Yarım
|3.236
|3.282
|38,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,82
|0,16
|
|B. Petrol
|96,26
|96,26
|1,59
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem