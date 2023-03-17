***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.03.2023 16:06
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 17/03/2023 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 20/03/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125869
BIST
17:195.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -36,25
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1919,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1920,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:191.192,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.207.114
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.899.632
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.501.445
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|23.151.597
|% -8,38
|
|PENTA
|21,60
|555.339.311
|% -7,30
|
|KRGYO
|13,06
|26.985.713
|% -5,91
|
|ULUSE
|153,30
|104.357.604
|% -5,89
|
|ASTOR
|64,60
|5.778.892.843
|% 9,49
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|ASELS
|57,40
|3.560.797.648
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,56
|2.920.962.985
|% 1,66
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|YKBNK
|11,40
|2.089.736.591
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.060.427.398
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,04
|542.897.420
|% 7,16
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0032
|% 0,07
|
|Euro
|20,2094
|20,2204
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,0108
|23,1262
|% 0,30
|
|Frank
|20,3899
|20,5128
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0441
|5,0694
|% -0,02
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|34,98
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,52
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.018
|8.104
|118,00
|
|Yarım
|3.931
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.983
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,25
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-1,85
|