***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.04.2023 09:33
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 31.03.2023-06.04.2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133350
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
0
En Düşük
0
17:5919,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2809
En Düşük
19,2141
17:5921,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0680
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2786
En Düşük
20,9763
17:591.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIPAZ
|8,39
|23.633.837
|% 6,81
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 0,00
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2429
|19,2674
|% 0,08
|
|Euro
|21,0214
|21,0961
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,9046
|24,0245
|% 0,16
|
|Frank
|21,2105
|21,3383
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1162
|5,1419
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,73
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.478
|8.560
|-3,00
|
|Yarım
|4.141
|4.189
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410