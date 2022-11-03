***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 10:27
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076458
BIST
12:094.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 33,04
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.114
En Düşük
4.056
12:0918,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
12:0918,2027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0820
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1756
12:09973,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,33
|Açılış
|: 973,12
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,70
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KAREL
|23,32
|123.108.921
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|25,12
|20.147.623
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|50.082.212
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|124.011.366
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|403,50
|35.997.730
|% -6,53
|
|HEDEF
|13,11
|17.606.685
|% -5,62
|
|KAPLM
|113,20
|5.780.805
|% -5,11
|
|THYAO
|103,60
|5.463.738.523
|% 2,78
|
|TUPRS
|406,50
|3.030.507.265
|% 2,91
|
|ASELS
|35,92
|1.816.417.462
|% 0,11
|
|SASA
|132,00
|1.713.998.163
|% 4,43
|
|PETKM
|14,13
|1.557.806.431
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,53
|772.732.456
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,87
|995.885.627
|% -0,56
|
|PETKM
|14,13
|1.557.806.431
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,03
|889.295.438
|% 0,67
|
|ODAS
|8,53
|781.565.784
|% 0,83
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6269
|% 0,05
|
|Euro
|18,1902
|18,2015
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,9018
|21,0066
|% -1,19
|
|Frank
|18,3426
|18,4531
|% -0,80
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% -0,05
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-12,52
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.633
|-95,00
|
|Tam
|6.563
|6.616
|-61,00
|
|Yarım
|3.198
|3.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-1,14
|