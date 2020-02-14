***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.02.2020 16:06
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL52033
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
14/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819066
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,20
|Açılış
|: 307,48
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.420.084
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.344.367
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.586.008
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.928.492
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.838.079
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.629.044.428
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.611.475.391
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|706.401.772
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|692.956.315
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|706.401.772
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|692.956.315
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.037.400
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|219.640.212
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% -0,13
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,68
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,99
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Seans Raporu
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