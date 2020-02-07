***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından ekteki şekilde revize edilmiştir.Bilgilendirme Politikasına Şirketimiz internet sitesi (www.hubgsyo.com) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşılabilir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817789BIST