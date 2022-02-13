***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YILDIRIM DEMİRÖREN 160.250.258,51 TRY 27,07MELTEM OKTAY 160.250.258,51 TRY 27,07FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN 160.250.258,51 TRY 27,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001405BIST